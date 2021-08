Hollywoods „Traumfrau“ : Bo Derek hat zum zweiten Mal geheiratet

Ganz heimlich gaben sich Bo Derek und John Corbett bei einer Corona-Hochzeit das Ja-Wort. Die Zeremonie fand schon vor einem halben Jahr statt.

Los Angeles | Hollywoods frühere „Traumfrau“ Bo Derek (64), die in den 1970er Jahren durch die Sexkomödie „Zehn - Die Traumfrau“ bekannt wurde, hat zum zweiten Mal geheiratet. Heimliche Hochzeit Ihr langjähriger Partner, Schauspieler John Corbett (60, „My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch“) gab dies am Dienstag in der US-Talkshow „The Talk“ beka...

