Viel live eingespielt : Bleachers: Rauerer Sound und der „Boss“ als Gast

Eigentlich sind Bleachers-Alben ein Vorzeigebeispiel für klangliche Ordnung: Gesang im Mittelpunkt, Gitarren im Hintergrund. Für die neue Platte hat Frontmann Antonoff Spaß an der raueren Gangart gefunden.

New York | Jack Antonoff ist wohl einer der tüchtigsten Menschen im Musikgeschäft: Als Produzent arbeitet er etwa für Taylor Swift, Lana Del Rey oder Lorde, und ganz nebenbei ist er auch noch Mastermind der Bleachers. „Take The Sadness Out Of Saturday Night“ heißt nicht nur das neue Album der New Yorker Band - es ist auch eine bittersüße Zeile aus der Single ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.