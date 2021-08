Promi-Projekt : Big Red Machine punkten mit starken Songs

Ein Gipfeltreffen wie beim Indiepop-Projekt Big Red Machine kann ziemlich ernüchternd sein, wenn die Songs nicht so toll klingen wie die Promi-Namen. Werden die hohen Erwartungen hier erfüllt?

Berlin | Bei einem Album wie dem zweiten des US-Projekts Big Red Machine besteht immer eine große Gefahr: Das Namedropping, also die Aufzählung all der vielen prominenten Mitstreiter, könnte spannender sein als die Musik selbst. Zum Glück ist es bei „How Long Do You Think It's Gonna Last?“ anders - zumindest weitgehend. Zwar ist die Platte mit 64 Minuten La...

