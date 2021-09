Popgruppe : Begeisterung nach fast 40 Jahren: Abba sind zurück

„Die Zukunft von Abba beginnt heute“, kündigt die schwedische Popband an. Sie verspricht nicht zu viel: Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid haben neue Lieder aufgenommen.

London | Abba-Fans bekamen am Donnerstagabend mehr als sie zu hoffen gewagt hatten: Die schwedische Popband kündigte bei ihrem weltweiten „Abba-Event“ nicht nur wie erhofft Details zur lang geplanten Multimedia-Show an - sondern präsentierte auch gleich neue Musik. Die beiden Singles „I Still Have Faith in You“ und „Don't Shut Me Down“ mit dem unverkennbare...

