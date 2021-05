„Wir wissen nicht, was es ist“ : Ex-Präsident Barack Obama bestätigt Ufo-Sichtungen

Wenn jemand weiß, ob es Ufos gibt, dann vielleicht der frühere US-Präsident Barack Obama. In einer US-Talkshow sprach er über Bildmaterial, das Rätsel aufgibt.

Washington | Barack Obama hat in der Talkshow "Late Late Show" von James Corden über unerklärbare Sichtungen am Himmel gesprochen. Nach einigen Scherzen wurde der frühere Präsident ernst. Mehr zum Thema: Harvard-Professor: ʻOumuamua ist Alien-Schrott und kein Komet Was geschah wirklich? Area 51 vs. Loch Ness im Vergleich Yetis Skalp, Bunyip und de...

