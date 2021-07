Schauspieler : Axel Milberg ist mit 65 für manche Überraschung gut

Er ist gelernter Bühnendarsteller, kann sehr komisch sein, und hat einen Roman über seine Jugend geschrieben. Axel Milberg ist viel mehr als nur Kieler „Tatort“-Ermittler.

München | Axel Milberg fühlt sich in der Gesellschaft von Frauen wohler als mit Männern. „Meine nachhaltigen oder längsten Freunde sind eigentlich Freundinnen“, sagte der Wahl-Münchener kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. „Auch weil ich selber jetzt nicht so der vernagelte Macho bin, der in abgekürzten, markanten Sätzen seine Standard-Weisheiten raus brül...

