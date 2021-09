Raumfahrt : Astronaut Maurer pflanzt Baum vor dem Start ins All

Matthias Maurer möchte eine neue Tradition begründen und ist dazu unter die Gärtner gegangen. Das Motto seiner Aktion: „Raumfahrt am Wachsen“.

Köln | Knapp sieben Wochen vor seinem geplanten Flug ins All hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer in Köln ein Bäumchen gepflanzt - und will damit auch eine neue Tradition begründen. Vor einer Reise in den Weltraum würden Astronauten am russischen Kosmodrom Baikonur in Kasachstan seit Jahrzehnten ein Bäumchen pflanzen, sagte Maurer am Donnerstag in K...

