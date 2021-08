Streaming : Arte bringt schwulen Serienklassiker in Mediathek

Schon vor über 20 Jahren war das britische Fernsehen so weit, eine schwule Serie im Programm zu haben. Arte stellt das historische Zeugnis jetzt für etwa ein Jahr in seine Mediathek.

Straßburg/Manchester | Die über 20 Jahre alte britische Serie „Queer as Folk“ gilt als erste der Welt, die offen schwule Hauptfiguren hatte und deren spezielle Erlebnisse in den Mittelpunkt stellte. Es geht um drei junge Männer und ihre Abenteuer in der Schwulenszene von Manchester. Ab Freitag (20.8.) sind alle Folgen der Originalserie in der Arte-Mediathek abrufbar (art...

