Corona : Andrea Bocelli freut sich auf Umarmungen

Der italienische Sänger hat den Kontakt zu seinem Publikum während der Lockdowns sehr vermisst. Umso mehr freut er sich, wieder auftreten zu dürfen - wenn auch unter anderen Bedingungen als früher.

New York | Der italienische Sänger Andrea Bocelli freut sich auf Live-Publikum und Umarmungen nach den Corona-Einschränkungen. „Ich habe die erzwungenen Pause ertragen. Ich vermisse die Live-Beziehung mit dem lebendigen Publikum“, sagte der 62 Jahre alte Tenor im Interview der Zeitung „La Repubblica“ (Samstag) in New York. Diese Intensität sei über einen Comp...

