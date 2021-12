Feste : An Weihnachten: Furtwängler kocht für Familie vegetarisch

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Auch Schauspielerin Maria Furtwängler freut sich auf ihre Kinder. Ihr Mann, der Verleger Hubert Burda, muss indes auf etwas verzichten.

Hamburg | Die Schauspielerin und Produzentin Maria Furtwängler (55, „Tatort“) verzichtet an Weihnachten auf Gans, Ente oder Steaks. „Wir werden dieses Jahr die Feiertage ganz vegetarisch halten“, sagte Furtwängler der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sie ist mit dem Verleger Hubert Burda verheiratet. Was genau auf den Tisch kommt, stehe noch nicht fest. ...

