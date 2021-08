Fernsehen : Am Ende positiv: Die „Tagesthemen“-Konkurrenz „RTL Direkt“

In wenigen Tagen geht die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ an den Start. Der Privatsender plant etwas völlig Neues, vieles ist noch in Bewegung. Doch ein besonderer Dresscode für Jan Hofer ist gesetzt.

Berlin | Die neue „Tagesthemen“-Konkurrenz „RTL Direkt“ mit Jan Hofer und Pinar Atalay soll die Zuschauer stets mit einem positiven Gefühl verabschieden. „Zum Schluss gehen wir ein bisschen persönlich, positiv raus - für die Menschen, die einen langen Arbeitstag hinter sich haben“, sagte der Redaktionsleiter von „RTL Direkt“, Lothar Keller, am Donnerstag in...

