14 Jahre nach letzter Folge : Kult-Sitcom „King of Queens“ kehrt zurück – Special für Jerry Stiller

Doug Heffernan, der "King of Queens", kehrt zurück. Allerdings in anderer Form, als viele Fans hoffen.

Hamburg/New York | 14 Jahre ist es her, als die letzte Folge der Kult-Sitcom "King of Queens" im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Jetzt kehren Carrie, Doug & Co. wieder zurück – für eine einmalige Reunion. Anlass ist eine Hommage an den im Mai 2020 verstorbenen Jerry Stiller, der in der Kult-Comedyserie den exzentrischen Arthur Spooner spielte. Das kündigten die M...

