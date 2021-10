Britische Sängerin : Adeles „wertvollster Besitz“: ein Kaugummi von Céline Dion

Adele ist offenbar ein großer Fan ihrer Kollegin Céline Dion. Ihre Verehrung geht so weit, dass sie sogar ein ganz persönliches „Kunstwerk“ von ihr zu Hause verwahrt.

Los Angeles | Die britische Sängerin Adele (33) hat sich als besonders großer Fan von Céline Dion (53) offenbart: In ihrem Haus in Los Angeles bewahrt die Britin nach eigenen Worten einen eingerahmten Kaugummi der kanadischen Sängerin auf, den sie in einem Video-Interview mit dem Magazin „Vogue“ zeigt. Es sei ein Geschenk von Entertainer James Corden gewesen und...

