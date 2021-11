Konzertreihe : Adele kündigt Auftritte in Las Vegas an

Fans von Adele haben ein neues Pilgerziel. Las Vegas! Genauer: das Hotel „Ceasars Palace“.

Las Vegas | Die britische Sängerin Adele (33) hat eine Konzertreihe in Las Vegas angekündigt. Zwischen Januar und April 2022 werde sie jeweils an den Wochenenden im Hotel „Ceasars Palace“ auftreten, teilte die Musikerin bei Twitter mit. Solche Konzertreihen gelten als lukrativer Ritterschlag in der Branche, auch Stars wie Britney Spears und Celine Dion traten ...

