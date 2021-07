Streit um Filmeinnahmen : Action-Star Gerard Butler verklagt Hollywood-Produzenten

Der britische Schauspieler fordert eine Beteiligung an den Einnahmen des Agenten-Films „Olympus has Fallen“. Es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag.

Los Angeles | Action-Star Gerard Butler (51) hat die Produzenten des Films „Olympus has Fallen – Die Welt in Gefahr“ wegen Vertragsbruchs und Betrugs verklagt. Der britische Schauspieler reichte die Klage am Freitag in Los Angeles ein, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ berichteten. Butler pocht demnach auf eine Zahlung von mehr als zehn Millio...

