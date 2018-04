Geiseldrama : «7 Tage in Entebbe»: Daniel Brühl als Flugzeugentführer

Im Sommer 1976 kam es zu einer Geiselname im Flugzeug mit Beteiligung deutscher Terroristen. Dieses Drama wurde nun verfilmt. Daniel Brühl stellt darin den Entführer dar. Viel Platz bekommt aber auch der damalige Herrscher von Uganda.

von dpa

30. April 2018, 13:25 Uhr

Sommer 1976: Palästinensische und deutsche Terroristen entführen einen Air-France-Flug und halten die Welt tagelang in Atem.

Entebbe in Uganda wird schließlich Schauplatz der Geiselbefreiung durch israelische Spezialkräfte und brennt sich ins kollektive Gedächtnis ein, noch ehe im Jahr darauf die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut Deutschland und die Welt schockiert.

«7 Tage in Entebbe» mit Daniel Brühl und Rosamund Pike erzählt den dramatischen Verlauf der Entführung, die fieberhafte Suche des Krisenstabs in Israel nach Lösungen und das Ende in Uganda, dessen diktatorischer Herrscher Idi Amin als pro-palästinensisch galt.

7 Tage in Entebbe, USA/Großbritannien 2018, 107 Min., FSK o.A., von Regisseur José Padilha, mit Daniel Brühl, Rosamund Pike