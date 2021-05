Umfrage : 44 Prozent der Briten für Titel-Entzug von Harry und Meghan

Der Herzog und die Herzogin von Sussex wollen sich den Spielregeln im britischen Königshaus nicht länger beugen - und ziehen ihre Konsequenzen. Vor allem älteren Menschen gefällt das gar nicht.

London | Nach den jüngsten Vorwürfen von Prinz Harry (36) gegen das Königshaus plädiert fast die Hälfte der Menschen in Großbritannien dafür, dem Queen-Enkel und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (39) die royalen Titel zu entziehen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov stimmten 44 Prozent von 4567 Erwachsenen zu,...

