Einchaltquoten : 10,8 Millionen sehen Dresdner „Tatort“

Alles wie gehabt: Der Sonntagabend gehört dem „Tatort“. Das Team aus Dresden erreichte eine beachtliche Quote.

Berlin | Der „Tatort“-Krimi aus Dresden hat am Sonntagabend die Konkurrenz abgehängt. 10,81 Millionen Zuschauer (29,9 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr den Fall „Rettung so nah“, in dem es um den Mord an einem Sanitäter ging. Das ZDF-Drama „Frühling: Schmetter...

