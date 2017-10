Deutschsprachige Meisterschaft : Zum Poetry-Slam-Finale geht es in die Staatsoper

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

erstellt am 28.Okt.2017 | 13:46 Uhr

Zum Höhepunkt der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften ziehen die besten Bühnendichter an diesem Samstag in die Staatsoper Hannover. Zunächst steht das Finale des Teamwettbewerbs an, danach wird der beste Einzelkünstler ermittelt.

Wie die Organisatoren mitteilten, sind beide Veranstaltungen ausverkauft, sie werden aber vom NDR per Livestream übertragen. Insgesamt waren seit Dienstag rund 300 Wortakrobaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Gast in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr entschied Philipp Scharrenberg den Einzelwettbewerb für sich. Beim Poetry Slam haben die Kandidaten rund fünf Minuten Zeit, einen selbst geschriebenen Text vorzutragen. Über die Gewinner entscheidet allein das Publikum.

Slam 2017 in Hannover