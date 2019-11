Projektion in London : William Blake auf der Kathedral-Kuppel

Er war einer der ganz großen Mystiker und Visionäre - der Maler und Dichter William Blake. Mit einer Projektion seines wohl bekanntesten Werkes wurde der Künstler jetzt ganz besonders geehrt.

von dpa

28. November 2019, 14:45 Uhr

Ein kleines Meisterwerk des englischen Malers William Blake wird bis Sonntag riesengroß auf die Kuppel der Londoner St. Paul's Cathedral projiziert.

Blake (1757-1827) hatte sich immer gewünscht, dass seine Bilder auf den Wänden von Kirchen und öffentlichen Gebäuden erscheinen. Zu Lebzeiten wurde er als Künstler aber weitgehend abgelehnt; er war nach Ansicht von Experten seiner Zeit weit voraus. Blake war auch Dichter und Naturmystiker.

Anlässlich seines 262. Geburtstages am 28. November erstrahlt das letzte von ihm erschaffene Bild «The Ancient of Days» für mehrere Tage auf der Kirche. Blake hatte es als sein bestes Werk bezeichnet. Zudem gibt es eine Ausstellung zu dem Künstler in der nahe gelegenen Tate Britain. Das Werk ist im Original nur 17 x 23 Zentimeter groß.