Neo Magazin Royale : Wen knöpft Böhmermann sich als Struwwelpeter vor?

Das "Neo Magazin Royale" macht den Chef zu "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter". Wer muss Angst davor haben? Wie gut wird's?

von Daniel Benedict

08. Juni 2018, 16:42 Uhr

Was ist "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter“?

1844 schrieb der Psychiater Heinrich Hoffmann einen Klassiker der schwarzen Pädagogik: In neun launig gereimten Geschichten führt der "Struwwelpeter" kindliches Fehlverhalten wie Daumenlutschen oder Appetitlosigkeit drastischen Strafen zu. Die Protagonisten verbrennen, ertrinken, verhungern oder werden mutwillig verstümmelt. Als pädagogische Drohgebärde steht der unsterbliche Weltbestseller heute auf der Giftliste aller besorgten Eltern. Einen Mann wie Jan Böhmermann, selbst Vater, kann das nur reizen. Am Freitag (8. Juni 2018, 23 Uhr, ZDF) verlegt "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter“ vier der Episoden in die Gegenwart. (Angeblicher Professor aus Kiel im "Neo Magazin Royale")

Foto: ZDF, Fabian Zenker

Welche "Struwwelpeter"-Episoden greift Böhmermann auf?

Die Idee zum Film kam Böhmermann vermutlich beim Elternsprechtag. In der Rahmenhandlung spielt er jedenfalls einen Kita-Leiter, der sein Erziehungskonzept anhand von Heinrich Hoffmann erklärt. Die Mütter und Väter, die er um sich gruppiert, sind eine Typologie der Schauer-Eltern: Hier pocht das Reichsbürger-Paar auf sein Deutschtum, dort quengelt der Öko-Vater nach Pastinaken. In den Einspielfilmen setzt das Muster sich fort: "Die Geschichte vom Daumenlutscher” karikiert Elite-Eltern, die schon in der Kita mit Chinesisch-Kursen um Wettbewerbsvorteile ringen. "Hans Guck-in-die-Luft“ richtet als Verschwörungstheoretiker den Blick zu den himmlischen Chemtrails. „Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug” verlegt das Motiv des Zündelns in die Social-Media-Welt, in der ein unbedachtes Selfie den sozialen Flächenbrand auslösen kann. In der „Die Geschichte vom fliegenden Robert” ist Böhmermann schließlich selbst ein Alt-68er, der mit seiner linken Nostalgie bei den eigenen Kinder auf Granit beißt. (Influencer-Romantik: Bachelor Leonard Freier macht die eigene Hochzeit zum Werbe-Gig)

Foto: ZDF, Fred Schirmer

Muss man das gesehen haben?

Jan Böhmermanns Sendungen sind eine Wundertüte. Mal zaubert er aufklärerische Coups wie sein "Verafake" daraus hervor, mal handfeste Regierungskrisen wie beim Erdogan. Manchmal hat er aber auch nur wohlmeinende und etwas flaue Pointen in petto. Trotz eines Star-Ensembles, zu dem diesmal Annette Frier, Devid Striesow und Kida Ramadan gehören - "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter" gehört leider eher in die letzte Kategorie.