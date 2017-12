Vorstellungen abgesagt : Wasserschaden an der Deutschen Oper

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Zinken 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Dez.2017 | 18:27 Uhr

Nach einem Wasserschaden an der Deutschen Oper in Berlin sind mehrere Vorstellungen abgesagt worden. Die Bühne war von einer defekten Sprinkleranlage unter Wasser gesetzt worden.

Bei dem Vorfall an Heiligabend sei eine enorme Menge an Wasser heruntergekommen, sagte Opern-Sprecherin Kirsten Hehmeyer. Am Montagnachmittag gab es noch Beeinträchtigungen an der Beleuchtungstechnik sowie der Kommunikations- und der Datentechnik. Die Dekoration sei glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Am 1. Weihnachtstag entfielen wegen des Wasserschadens zwei Vorstellungen des Balletts «Der Nussknacker», die ausverkauft gewesen seien. Gestrichen wurden auch die Oper «Der Barbier von Sevilla» am Dienstagabend sowie eine Aufführung der Ballettschule am Staatsballett am Mittwochvormittag.

Über weitere Vorstellungen müsse immer wieder neu entschieden werden, sagte Hehmeyer - so etwa über die Aufführung der Oper «Die Zauberflöte», die für Mittwochabend geplant war. In den Tagen bis zum Jahreswechsel stehen weitere Opern-Aufführungen auf dem Programm. Für die Vorstellungen bis Silvester wurde der Vorverkauf ausgesetzt.

Die Ursache für den technischen Defekt an der Sprinkleranlage war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Das Wasser wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Trockenlüfter wurden aufgestellt. Die Deutsche Oper Berlin hat 1860 Plätze.