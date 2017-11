Monopol-Ranking : Was ist Kunst wert?

vergrößern 1 von 2 Foto: Andrea Merola/ANSA 1 von 2

von Christoph Driessen

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Ideen muss man haben: Die Frankfurter Performance-Künstlerin Anne Imhof ließ den deutschen Pavillon der Biennale von Venedig – gestaltet während der Nazizeit – von vier Dobermännern bewachen. Gleichzeitig spürte sie aktuellen Fragen nach: Wer darf rein und wer muss draußen bleiben? In Venedig wollten auf jeden Fall erstmal alle rein in den Pavillon – lange Schlangen bildeten sich. Und Anne Imhof bekam den Goldenen Löwen.

Seitdem gilt sie als der Shootingstar der deutschen Kunstszene. Am Dienstag wurde sie vom Magazin „Monopol“ zur wichtigsten Akteurin der Kunstwelt 2017 gekürt, gestern vom „Kunstkompass“ zur Aufsteigerin des Jahres. Im Index „Die Stars von morgen“ schoss sie von Platz 229 auf 1 vor.

Linde Rohr-Bongard, die den im Magazin „Capital“ erscheinenden „Kunstkompass“ zusammenstellt, ist fest davon überzeugt, dass Imhof keine Eintagsfliege ist, sondern „weiterhin Gas geben wird“. Mühelos lege sie einen Spagat hin zwischen Performance- und Sound-Art sowie Malerei. „Eine wunderbare Mischung, die ich in diesem Format bisher noch nie erlebt habe.“ Kaum ein Kenner wird dem zurzeit widersprechen – Imhof ist eine naheliegende Wahl. Allerdings kann man sich immer auch anders entscheiden. Bereits Anfang des Monats hatte das britische Kunstmagazin „ArtReview“ sein jährliches Ranking veröffentlicht: Dort stand die Deutsch-Japanerin Hito Steyerl auf Platz eins.

Die „Monopol“-Redaktion bekennt sich dazu, dass ihre Auswahl völlig subjektiv ist. Rohr-Bongard hingegen beansprucht eine gewisse Objektivität: Es gehe im „Kunstkompass“ keineswegs um ihre eigene Meinung, beteuert die Kölnerin. Die Kompassnadel wird nach einem ausgetüftelten System ausgerichtet: Berücksichtigt und jeweils mit einer bestimmten Punktezahl bewertet werden Einzelausstellungen in rund 300 bedeutenden Museen weltweit, die Teilnahme an wichtigen Gruppenausstellungen, Rezensionen in Fachmagazinen und Auszeichnungen. Preise und Auktionsrekorde schlagen sich dagegen nicht nieder.

Rankings wie der „Kunstkompass“ oder die „Monopol“-Liste finden große Beachtung – und haben eine kaum zu überschätzende Bedeutung für den Kunstmarkt. Sie bieten jenen Orientierung, die Kunst als Geldanlage sehen. Das sind nur selten echte Fachleute. Denn wer Kunstgeschichte studiert, verdient später eher nicht das Geld, um sich eine Sammlung mit großen Namen aufbauen zu können. Es gibt sie ja wirklich: die Leute, die nicht wissen, wohin mit dem Geld. Sie investieren in Aktien, Immobilien – und eben auch Kunst. All diese Anlageformen sollen Rendite abwerfen, sprich: wertvoller werden.

Was die Kunst betrifft, ist der Index „Die Stars von morgen“ eine willkommene Handreichung. Anne Imhofs Marktwert hat sich dieses Jahr vervielfacht. Man kann das auch kritisch sehen. Denn im Grunde ist Kunst ja kein Wettkampf, kein Casting. Es geht darum, die Welt immer wieder mit anderen Augen zu betrachten. Dabei schließt keine Perspektive die andere aus. Ein wirklicher Kunstfreund, so sagen die Kritiker, bildet sich ein Urteil unabhängig von Rankings. Er folgt einfach seinem persönlichen Geschmack.

Die wichtigsten Künstler

Das Ranking Kunstkompass hat wieder eine Liste der wichtigsten bildenden Künstler erstellt. In diesem Jahr sind es:

1. Gerhard Richter (Deutschland)

2. Bruce Nauman (USA)

3. Rosemarie Trockel (Deutschland)

4. Georg Baselitz (Deutschland)

5. Cindy Sherman (USA)