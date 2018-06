Kongress : «Vorsicht Volksbühne!» - Debatte über Zukunft des Theaters

Die Akademie der Künste veranstatet das Treffen, bei dem Theatermacher, Wissenschaftler und das Publikum diskutieren, wie sich die Zukunft des Hauses gestalten lassen kann. Auch der Interrims-Chef des Theaters Klaus Dörr war zum Auftakt gekommen.

von dpa

15. Juni 2018, 18:44 Uhr

Unter dem Motto «Vorsicht Volksbühne!» hat am Freitagabend in Berlin ein Kongress über die Zukunft des umkämpften Theaters begonnen.

Ein Vierteljahrhundert leitete Frank Castorf die Geschicke der unter seiner Intendanz zum Kult-Theater avancierten Bühne. Sein Nachfolger Chris Dercon gab den Posten im April noch vor Ende seiner ersten Spielzeit wieder auf. Der Belgier war von Teilen der Berliner Kulturszene massiv abgelehnt und angefeindet worden.

Jetzt setzen sich Theatermacher, Wissenschaftler und das Publikum zusammen, um zu diskutieren, wie es weitergehen soll. Es gehe um «Erwartungen und Wünsche an eine Volks-Bühne in der Hauptstadt», so die Akademie der Künste, die das Treffen veranstaltet. Derzeit wird die Volksbühne von Klaus Dörr als Interimschef geleitet. Bis Sommer 2020 soll er bleiben.

Die Volksbühne sei zum Symbol des kulturellen Zusammenwachsens der Stadt geworden, sagte die Akademiepräsidentin Jeanine Meerapfel. Dies bedeute auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Nele Hertling, frühere Chefin des Berliner Hebbel-Theaters und Direktorin der Sektion Darstellende Kunst der Akademie, äußerte die Hoffnung, dass sich aus dem Kongress etwas ergebe, woraus sich die Zukunft der Volksbühne gestalten lasse.

Der Interims-Volksbühnenchef Dörr war zum Auftakt ebenso gekommen wie der Schauspieler Ulrich Matthes, der Bühnenvereins-Präsident Ulrich Khuon und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Erwartet werden zu den Diskussionen und Publikumsdebatten bis Samstagnachmittag auch Vertreter des Kollektivs Staub zu Glitzer, das im vergangenen Herbst die Volksbühne knapp einer Woche besetzte.