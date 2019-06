Fleiß und Bescheidenheit : Von Hollywood-Stars gelernt: Was Dieter Laser imponiert

Der Schauspieler hat schon in den USA gedreht und sich die Kamera mit Größen wie Burt Lancaster oder John Malkovich geteilt. Vom 5. Juli an steht er bei den Theater-Festspielen in Bad Hersfeld auf der Bühne.

von dpa

21. Juni 2019, 13:09 Uhr

Fleiß, Professionalität und Bescheidenheit haben den deutschen Schauspieler Dieter Laser (77) bei seiner Zusammenarbeit mit Hollywood-Stars am meisten beeindruckt.

«Burt Lancaster zum Beispiel - welch ein Fleiß. Wenn das Filmteam in der Hitze unter Sonnenschirmen fast kollabierte, stand er in der Sonne und hat seine Szenen probiert», sagte Laser. Bewundert habe er auch die «unglaubliche Könnerschaft» eines John Malkovich: «Das war große Professionalität gepaart mit Bescheidenheit. Da gab es kein Diventum oder Ich-bin-der-King-Gehabe.»

Zudem spielte Laser bereits mit Bruno Ganz, Julie Christie und Glenn Close. 1975 bekam er für die Titelrolle in seinem ersten Kinofilm («John Glückstadt») 1975 den Bundesfilmpreis Filmband in Gold.

Vom 5. Juli an ist er erstmals bei den Bad Hersfelder Theater-Festspielen zu sehen. Er verkörpert im Kafka-Klassiker «Der Prozess» (Regie: Joern Hinkel) die Rolle des Advokaten Huld.