Pangea-Festival : Vier Tage lang Kind sein

Das Pangea-Festival bietet nicht nur Musik, sondern auch Workshops, Sport und vor allem Spiel

von svz.de

24. August 2018, 12:00 Uhr

Im Nordosten hat sich eine rege Musikfestival-Szene entwickelt. Neben den großen wie das Airbeat One in Neustadt-Glewe oder das Fusion in Lärz, zu denen zehntausende Fans strömen, gibt es auch etwas kleinere Veranstaltungen wie das Immergut in Neustrelitz oder das TeteRock in Teterow. Gerade angefangen hat das Pangea-Festival in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten, das einen speziellen Charakter hat: Es soll ein großer Spielplatz für Erwachsene sein. Bis Sonntag wollen die Organisatoren der sechsten Pangea-Ausgabe eine Fantasiewelt schaffen, um den rund 5000 Besuchern die Möglichkeit zu Sport, Musik, Kultur und vor allem Kindsein zu bieten. Ein riesiger Aufwand und rund 1000 Menschen seien nötig, um auf dem ehemaligen Militärflugplatz eine eigene Atmosphäre zu schaffen, sagte Sprecherin Tracy Sawallich. So gebe es rund 100 Bands und Künstler zu betreuen. Sie werden vier Tage lang auf sieben Bühnen für die musikalische Unterhaltung sorgen. Topacts seien Bosse, Antilopengang, Bausa oder auch Extrawelt. Trotz dieses großen Aufgebots sei das Pangea aber kein Musikfestival, vielmehr sollen alle Sinne angesprochen werden.

Im Bereich Kultur werden Yoga, Graffiti oder Tanz angeboten. Beim Sport steht das Wasser im Vordergrund – mit Wakeboarding in dem nach Angaben der Veranstalter größten mobilen Pool-Set-up Europas, mit Stand-up-Paddling oder Skateboarding. In erster Linie gehöre jedoch zum typischen Pangea-Feeling das „Never Stop Playing“ in allen Facetten, wie Nawallich betonte.

Es gehe darum, den Alltag mal auszuschalten und das Gefühl des Kindseins wiederzuentdecken. „Da kann es auch mal zugehen wie im Kindergarten etwa mit einem Bällebad, Hüpfburgen oder den Pangea Blubb.“ Um den Alltag tatsächlich auch vom Festivalgelände so weit es geht fernzuhalten, gebe es sogar eigenes Festivalgeld: den Pangøe.