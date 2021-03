Auktion : US-Schuhdesigner versteigert Briefmarken und Münzen

Stuart Weitzman ist ein Sammler. Warum er sich jetzt von einigen seiner wertvollen Sammlerstücke trennen will.

New York | Der US-Schuhdesigner Stuart Weitzman (79) versteigert einige der seltensten und teuersten Briefmarken und Münzen aus seiner Sammlung. Weitzman trenne sich unter anderem von der Briefmarke „British Guiana“, die er 2014 für den Rekordpreis von 9,5 Millionen Dollar ersteigert hatte, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch (Ortszeit) in New York ...

