Hollywood : US-Regisseur Richard Donner ist tot

Bekannt wurde Donner unter anderem mit Filmen wie „Superman“, „Die Goonies“ und der Action-Komödienreihe „Lethal Weapon“. Jetzt ist der 91-Jährige laut Medienberichten verstorben.

New York | Einer der Wegbereiter des klassischen Actionfilms, US-Regisseur Richard Donner, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren aus zunächst nicht genannter Ursache gestorben, hieß es unter anderem in einem „Deadline“-Bericht. Seine Frau Lauren Shuler Donner sagte dem Branchenmagazin: „Er war ein großartiger ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.