Panik-Zentrale meldet : Udo Lindenberg geht wieder auf Tour

Er hat seine «Panik-Komplizen» mit an Bord. Im nächsten Jahr rockt Udo Lindenberg die «Bunte Republik».

von dpa

18. April 2018, 13:14 Uhr

Hamburg (dpa) - Panik ohne Ende: Rockstar Udo Lindenberg (71) will wieder auf Tour gehen. «In der Panik-Zentrale brodelt gerade die Ideen-Maschine, alle Apparate drehen auf voller Power», teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

«Denn nach einem Jahr des Grübelns und Diskutierens, des Prüfens und Erforschens, steht nun fest: Am 31. Mai 2019 wird der Startschuss in Bremen gesetzt.» Danach reise der Panikrocker quer durch die «Bunte Republik Deutschland». 13 Konzerte in großen Hallen stehen bis Mitte Juli auf dem Programm.

Zu den Stationen gehören etwa Berlin, Leipzig, München und seine Wahlheimat Hamburg. In der Hansestadt hatte er vor kurzem die seinem Lebenswerk gewidmete multimediale «Panikcity» eröffnet. Wenig später feierte der Deutschrocker das zehnjährige Jubiläum seines Comebacks: 2008 war - nachdem ihn viele als Musiker abgeschrieben hatten - das Album «Stark wie Zwei» erschienen - es wurde das erste Nummer-eins-Album seiner Jahrzehnte langen Karriere. Später folgten mehrere Tourneen, darunter Lindenbergs erste Stadiontour.

Mit einem «völlig neuem Programm, einer Fülle von musikalischen Panik-Komplizen und jeder Menge visueller Überraschungen» will der Musiker im nächsten Jahr wieder an den Start gehen. Der Abschluss ist in der Dortmunder Westfalenhalle geplant.