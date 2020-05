Brief an die Kanzlerin : Theatermacher sorgen sich um Bestand der Kultur

Deutsche Theater fürchten, dass Länder und Kommunen wegen mangelnder Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise künftig an der Kultur sparen könnten. Um das zu verhindern, fordern sie in einem Brief an Kanzlerin Merkel Geld für die Kultur - und drängen auf Eile.

von dpa

28. Mai 2020, 14:47 Uhr

23 Intendanten und Schauspieldirektoren von deutschen Theatern haben in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anteilige Bundesmittel gefordert, damit Kommunen künftig trotz der Corona-Krise nicht an der Kultur sparen.

Vielen Theatern und Künstlern «steht das Wasser bis zum Hals, sowohl kurzfristig als auch und vor allem in der weiteren Perspektive», hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben. Sie seien in großer Sorge um das Fortbestehen des kulturellen Lebens, schrieb der Intendant des Hamburger Thalia-Theaters, Joachim Lux, stellvertretend für 22 weitere große Häuser. Um die Zukunft der kleinen und großen Theater, der Künstler und der internationalen Zusammenarbeit zu sichern, sei nun der Bund in der Pflicht.

Die Intendanten großer Häuser unter anderem in Köln, Stuttgart, München, Dresden, Bochum, Frankfurt und Berlin regen in dem Schreiben zum Erhalt der Kultur an, «Bundeshilfen für die Kommunen nach dem bereits existierenden und bewährten Modell komplementärer Finanzierung zu gestalten.» Dabei müsse sich der Bund zu einem bestimmten Prozentsatz beteiligen und Kommunen und Länder würden sich gleichzeitig zu einem sie nicht überfordernden Restbetrag verpflichten. «Mindestens aber müssten sich die Kommunen beziehungsweise Länder verpflichten, von Sparmaßnahmen an der Kultur abzusehen, auch von indirekten.» Das könnte beispielsweise ein Nichtausgleich von Tariferhöhungen sein. Ein solches oder ähnliches Paket müsse schnell auf die Beine gestellt werden, «denn die nächsten Haushalte und Doppelhaushalte stehen vor der Tür».

Zudem wünschen sich die Theatermacher zusätzliche und besondere Förderinstrumente, um den internationalen Austausch der europäischen Theater nicht abbrechen zu lassen. Eine dritte Forderung dreht sich um Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler, bei denen die Corona-Mittel nicht ausreichend ankommen würden. Viele von ihnen würden in Wohngemeinschaften leben und damit durchs Förderraster fallen, weil ihre Mitbewohner im Zweifel für die Bedürftigen aufkommen sollen. «Das ist außerordentlich konfliktträchtig und wird von vielen als demütigend und würdelos empfunden.» Hier sei der Arbeitsminister gefragt.