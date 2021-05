Theater : Theaterfestival in Avignon startet mit Isabelle Huppert

Die Kulturlandschaft in Frankreich erwacht aus der Corona-Starre. In Avignon gab das Theaterfestival nun einen Teil seines Programms bekannt.

Paris | Das 75. Theaterfestival in Avignon soll am 5. Juli mit Isabelle Huppert in dem Stück „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow starten. Auf dem Programm des Festivals, das zu den größten seiner Art gehört, stehen über 45 Veranstaltungen, wie das Festival in der südfranzösischen Stadt am Mittwoch mitteilte. Die Ankündigungen der französischen Regier...

