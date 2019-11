American Music Awards : Taylor Swift kann bei US-Musikpreisen auftreten

Im Hickhack rund um die Rechte an frühen Taylor-Swift-Songs hat es eine Einigung gegeben. Damit steht einem Auftritt der Sängerin bei den American Music Awards nichts mehr im Wege.

von dpa

19. November 2019, 07:50 Uhr

Der Auftritt von US-Popsängerin Taylor Swift («You Need To Calm Down», «Shake It Off») bei den an diesem Wochenende anstehenden American Music Awards kann doch wie geplant stattfinden.

Die Produktionsfirma der Preisverleihungsgala und das frühere Label von Swift hätten sich geeinigt, hieß es in einer Mitteilung, aus der unter anderem das Branchenportal «Variety» zitierte.

Swift wird bei den American Music Awards als Künstlerin des Jahrzehnts ausgezeichnet und will auf der Bühne mehrere Songs präsentieren. Laut der Sängerin hatten ihr ehemaliger Labelchef bei Big Machine Records, Scott Borchetta, und sein neuer Partner Scooter Braun versucht, das zu unterbinden. Swift hatte Fans und Freunde dazu aufgerufen, die beiden Männer zu kontaktieren und umzustimmen.

Swift hatte zwischen 2006 und 2017 ihre ersten sechs Studioalben bei Big Machine herausgebracht, bevor sie zu Universal Music wechselte. Nach US-Medienberichten erwarb eine Holding Brauns das Label Big Machine für mehr als 300 Millionen Dollar - und damit auch die Rechte an Swifts Alben.