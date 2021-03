Feiertag : St. Patrick's Day: Weltweit Sehenswürdigkeiten in Grün

Die Welt sieht grün - es ist wieder St. Patrick's Day. Auch die Queen erinnert an den Nationalheiligen der Iren.

Dublin | Zu Ehren des irischen St. Patrick's Day erstrahlen am Mittwoch wieder viele Sehenswürdigkeiten in leuchtendem Grün. Bereits seit 2010 beteiligten sich Städte in aller Welt an der irischen Tradition und ließen etwa die Oper in Sydney oder den schiefen Turm von Pisa ergrünen. Auch auf der Insel selbst wird die Nationalfarbe am 17. März nicht zu übers...

