Krise : Schwedische Akademie entscheidet über Nobelpreisvergabe

Welche Konsequenzen könnten die Skandale in der Schwedischen Akademie haben? Vielleicht wird in diesem Jahr keinen Literaturnobelpreis vergeben.

von dpa

04. Mai 2018, 05:00 Uhr

Die Schwedische Akademie will am Freitag bekanntgeben, ob in diesem Jahr ein Literaturnobelpreis vergeben wird oder nicht. Das Jury-Gremium steckt in einer schweren Krise und überlegt deshalb, im Oktober keinen Preisträger zu küren - und dafür 2019 möglicherweise zwei Preise zu vergeben.

Die Entscheidung werde am Freitagvormittag nach einer Sitzung mit der Nobelstiftung bekanntgegeben, sagte eine Akademiesprecherin schwedischen Medien.

Hintergrund ist ein Belästigungs- und Korruptionsskandal, in dessen Folge mehrere Jury-Mitglieder ihre Arbeit niederlegten. Das Vertrauen in die Akademie und das Ansehen des Preises seien durch den Skandal beschädigt, erklärte die Akademie. Zuletzt hatte sich auch Schwedens König Carl XVI. Gustaf eingeschaltet und die Mitglieder aufgefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.