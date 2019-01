Rostocker Kunsthalle : Schauspielerin Katja Flint stellt Schwarz-Weiß-Fotos aus

Perspektivwechsel bei der Schauspielerin Katja Flint: Statt auf der Bühne oder vor der Kamera zu agieren, fotografiert sie ihre Mitmenschen in Schwarz-Weiß.

von dpa

10. Januar 2019, 11:37 Uhr

Schauspielerin Katja Flint (59, «Marlene») hat in der Rostocker Kunsthalle ihre erste Einzelausstellung als Fotografin. Unter dem Titel «Eins» werden 32 Schwarz-Weiß-Fotografien gezeigt.

Zwei Tage vor der Eröffnung will Flint Medienvertretern am Donnerstag einen ersten Einblick in ihr fotografisches Schaffen geben.

Flints selbst formuliertes künstlerisches Ziel ist es, in der Fotografie einen malerischen Effekt zu erzielen und gleichzeitig ins Innere des Menschen zu schauen, wie die Kunsthalle vorab berichtete. Seit über 30 Jahren forme und verkörpere die Schauspielerin menschliche Emotionen und Charakteristika. Nun wage sie einen Perspektivwechsel, indem sie das Menschsein mit fotografischen Mitteln untersuche.