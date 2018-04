Tod mit 79 Jahren : Saxofonist Charles Neville gestorben

Mit seiner Band den Neville Brothers hat der Saxofonist Musikgeschichte geschrieben. Jetzt ist Charles Neville im Alter von 79 Jahren seinem Krebsleiden erlegen.

von dpa

27. April 2018, 07:34 Uhr

Der amerikanische Musiker Charles Neville, der dem Brüder-Quartett The Neville Brothers aus New Orleans angehörte, ist tot. Nach US-Medienberichten starb er am Donnerstag im US-Staat Massachusetts an Krebs. Der Saxofonist wurde 79 Jahre alt.

Sein jüngerer Bruder Aaron (77), Leadsänger der berühmten Neville Brothers und Solo-Star, erinnerte auf seiner Facebookseite an den «Horn Mann», der mit seinem Instrument Stücke wie «Caravan», «Besame Mucho» und «Fever» meisterhaft gespielt habe. «Du wirst immer in meinem Herzen und in meiner Seele sein, wie eine Tätowierung», schrieb Aaron Neville.

Der Musiker wurde 1938 als zweitältester der vier Brüder Art, Charles, Aaron und Cyril in der Jazz- und Soul-Metropole New Orleans geboren. Er tourte zunächst mit Bands, die Musikgrößen wie Jimmy Reed und B.B. King begleiteten. In den 1970er Jahren schlossen sich die Brüder zu den Neville Brothers zusammen, die mit einer Mischung aus Country-Soul, Rhythm 'n' Blues, Jazz und Südstaaten-Funk Erfolg hatten. «Yellow Moon», «Brother's Keeper» und «Sister Rosa» zählten zu ihren größten Hits.

Auch der Musikverband Recording Academy, der alljährlich die Grammy-Musikpreise vergibt, würdigte den Saxofonisten. 1989 hatte die Band für ihre Aufnahme «Healing Chant» einen Grammy in der Sparte Beste Pop-Instrumentaldarbietung gewonnen.