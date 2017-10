Besuch bei der Buchmesse : Salman Rushdie beklagt Zurückhaltung der Gesellschaft

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

12.Okt.2017

Der Bestsellerautor Salman Rushdie («Golden House») hat eine allgemeine Zurückhaltung in der Gesellschaft beklagt.

«Die Leute scheinen den Eindruck zu haben, dass man nicht so einfach etwas sagen darf wie früher. Es gibt einfach zu wenig Helden», klagte der 70-Jährige am Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse. Dabei sprach er von Strukturen des Bösen, die es derzeit überall gebe. «Wir leben in dunklen Zeiten», sagte Rushdie.

Der britisch-indische Schriftsteller war 1988 mit seinem Roman «Die satanischen Verse» weltberühmt geworden. Islamische Fundamentalisten hatten das Werk als blasphemisch empfunden, der iranische Revolutionsführer Ajatollah Khomeini rief mit einer «Fatwa» zur Ermordung Rushdies auf.