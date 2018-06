Ausnahmetalent im Wandel : Ryley Walker erkundet auf «Deafman Glance» neues Terrain

Ryley Walker lässt sich in seinen Songs gerne treiben. Aber vom Wunsch nach Veränderung getrieben, ist der Sänger und Gitarrist sein neues Album strukturierter angegangen.

von dpa

14. Juni 2018, 09:59 Uhr

Getragen, ruhig, luftig. Mit dem Eröffnungsstück «In Castle Dome» macht der US-Amerikaner Ryley Walker genau da weiter, wo das letzte Album «Golden Sings That Have Been Sung» endete.

Doch dann enden die Gemeinsamkeiten bereits. Schon das zweite Stück auf «Deafman Glance» zeigt, dass der Sänger und Gitarrist sein klangliches Universum erweitern will. Zwar flackert das frei-fließende Jam-Gefühl der früheren Platten noch auf etlichen Liedern auf, doch insgesamt ist das neue Album wesentlich strenger durchstrukturiert.

«Accomodations» ähnelt einer jazzlastigen Klangcollage, «Can’t Ask Why» mündet nach eineinhalb Minuten Glöckchenflirren in ein Zeitlupen-artige Melodie, die sich später zu einem waschechten Rockriff entwickelt. Walker will als Musiker nicht stehen bleiben, probiert aus.

Nach zwei hochgelobten, stilistisch eigenwilligen Studioalben - irgendwo zwischen Bert Jansch, Nick Drake und dem frühen David Crosby - war absehbar, dass der rastlose Musiker weiteres Terrain erkunden würde, alles andere wäre wohl auch enttäuschend. Das Ergebnis - eingespielt in Chicago mit starker Band und produziert von Walker und Ex-Wilco-Mitglied LeRoy Bach - überzeugt nicht immer, an die Klasse der Vorgänger reicht «Deafman Glance» nicht ganz heran.

Dennoch: Viele Stücke, etwa «Telluride Speed» oder das tranceartige «Expired», sind Perlen, die nichts vermissen lassen. Insgesamt ist «Deafman Glance» eine starke Platte, die Momentaufnahme eines musikalischen Ausnahmetalents im Wandel.

In Deutschland tritt Walker vorerst nur am 24. Juli in München auf. Im November kehrt er für weitere Konzerte zurück.