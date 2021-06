Neuzüchtungen : „Royale Estelle“ ist „Goldene Rose von Baden-Baden“

Eine Beetrose ist gekürt worden, „Royale Estelle“ heißt sie und konnte sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Ihr Name ist nicht zufällig gewählt.

Baden-Baden | Eine lachsrosafarbene Beetrose hat in diesem Jahr den Titel der „Goldenen Rose von Baden-Baden“ errungen. Die Schönheit namens „Royale Estelle“ wurde am Mittwoch in der Kurstadt unter 127 Rosen-Neuzüchtungen gekürt und kommt aus Dänemark. Ihre Züchterin mit dem passenden Namen Rosa Eskelund habe sie nach der schwedischen Prinzessin Estelle benannt,...

