Offizielle Deutsche Charts : Rekord für Peter Maffay - 18. Nummer-eins-Album

erstellt am 10.Nov.2017 | 16:03 Uhr

Mit seinem «MTV Unplugged»-Album hat sich Peter Maffay direkt an die Spitze der deutschen Album-Charts gesetzt. Es ist die 18. Nummer-eins-Platte in der Karriere des Rockstars. Kein Musiker habe dies vor ihm geschafft, teilte GfK Entertainment am Freitag mit.

«Was wir machen, ist kein Einzelwettkampf, sondern Mannschaftssport. An diesem Erfolg sind viele Menschen beteiligt: meine Band, Texter und Komponisten, Produzenten, mein Team, langjährige berufliche Partner und meine Familie», wurde der 68-jährige Maffay in einer Mitteilung zitiert.

Santiano («Im Auge des Sturms») standen in der vergangenen Woche noch auf Platz eins, diesmal muss sich die Band aus Schleswig-Holstein mit Platz drei bescheiden. Neu auf der Zwei steigt Prinz Pi mit «Nichts war umsonst» ein. Eine weitere Neueinsteigerin ist die 19-jährige Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl, kurz Lina, mit «Ego» auf der Vier. Auch der österreichische HipHopper Dame schafft mit «Zukunftsmusik» als Fünfter auf Anhieb eine Top-Platzierung.

In den Single-Charts steht Bausa («Was du Liebe nennst») in der fünften Woche auf dem Spitzenplatz. Dahinter rangieren unverändert Camila Cabello feat. Young Thug («Havana») und Post Malone feat. 21 Savage («rockstar»). Den besten Neueinstieg schafft das Deutschrap-Duo Kollegah & Farid Bang («Gamechanger») auf dem sechsten Rang.