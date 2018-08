Sorge um Soulsängerin : Promis in Gedanken bei kranker Aretha Franklin

Sie soll an Krebs erkrankt sein. Schon im März hatte sie aus Krankheitsgründen Konzerte absagen müssen. Prominente sind in GEdanken bei ihr.

von dpa

14. August 2018, 09:51 Uhr

Zahlreiche Prominente in den USA lassen der erkrankten Soulsängerin Aretha Franklin Genesungswünsche zukommen.

«Wie Menschen auf der ganzen Welt denken auch Hillary und ich heute Nacht an Aretha Franklin und hören ihre Musik, die in den vergangenen 50 Jahren solch ein wichtiger Teil unserer Leben gewesen ist», schrieb der frühere US-Präsident Bill Clinton (71) am Montagabend auf Twitter. Er hoffe, auch andere Menschen richteten die 76-Jährige auf, indem sie ihre Musik hörten und teilten.

Die Sängerin Beyoncé (36) äußerte sich während eines Konzerts am Montag in Detroit - der Stadt, in der sich Franklin derzeit aufhalten soll. «Diese Show ist Aretha Franklin gewidmet», sagte Beyoncé während ihres Auftritts, wie es im Twitterkanal des Veranstaltungsorts heißt. «Wir lieben dich und danken dir», wird die Sängerin weiter zitiert. Zuvor hatten bereits Stars wie Missy Elliott und Mariah Carey per Twitter Genesungswünsche geschickt.

Franklin, die mit Titeln wie «Respect», «Chain of Fools» und «I Say a Little Prayer» zur «Queen of Soul» wurde, ist Medienberichten zufolge schwer krank. Die 76-Jährige «bittet um eure Gebete», twitterte Evrod Cassimy, Reporter des Lokalsenders WDIV in Detroit und ein Freund Franklins. «Sie ruht sich aus und ist von engen Freunden und ihrer Familie umgeben», schrieb Cassimy nach einem Gespräch mit der Sängerin.