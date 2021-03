Auszeichnung : Preis der Literaturhäuser für Ingo Schulze

Der Autor hat bereits 1995 sein erstes Buch herausgebracht. Seitdem mischt er in der deutschen Literaturszene mit. Jetzt steht ihm wieder eine würdigung ins Haus.

Frankfurt am Main | Der Autor Ingo Schulze („Simple Storys“) erhält den Preis der Literaturhäuser 2021. Das gab das Netzwerk der Literaturhäuser am Freitag in Frankfurt am Main bekannt. Der Preis ist verbunden mit einer Lesereise durch die Literaturhäuser des Netzwerks und 20.000 Euro. Schulze wurde 1962 in Dresden geboren, studierte Philologie in Jena und arbeitete z...

