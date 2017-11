Bekanntes Museum : Prado feiert Geburtstag mit freiem Eintritt und Konzert

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Nov.2017 | 13:08 Uhr

Der Madrider Prado begeht seinen 198. Geburtstag - und Kunstbegeisterte aus aller Welt dürfen mitfeiern: Von 10.00 bis 19.00 Uhr sei der Eintritt am Sonntag für alle Besucher frei, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press.

Zudem finde am Sonntagabend im Auditorium des weltberühmten Museums ein Konzert mit zeitgenössischer Musik statt, teilte der Prado mit. Der deutsche Gitarrist Jürgen Ruck spielt die «Caprichos Goyescos», neue Kompositionen basierend auf den Radierungen von Francisco de Goya (1746-1828).

Der Kunsttempel, der unter anderem Meisterwerke von Goya, Velázquez und El Greco beherbergt, war am 19. Oktober 1819 eingeweiht worden. In zwei Jahren stehen die Jubiläumsfeiern zum 200. Geburtstag an.

