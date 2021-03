Mit 75 Jahren : Polnischer Dichter Adam Zagajewski gestorben

Adam Zagajewski war einer der wichtigsten Vertreter der polnischen Gegenwartsliteratur. Seine Versen trösteten die Menschen nach den Terroranschlägen vom 11. September.

Krakau | Der polnische Dichter und Essayist Adam Zagajewski ist tot. Er starb am Sonntagabend im Alter von 75 Jahren in Krakau (Krakow), wie die Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf seinen Verlag A5 berichtete. Bekannt wurde unter anderem sein Gedicht „Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen“, welches die Zeitschrift „The New Yorker“ nach den Terr...

