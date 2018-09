Songwriting : Paul McCartney: Verwirrende Session mit Kanye West

Zwei Superstars in einem Bungalow: Paul McCartney und Kanye West haben gemeinsam an Songs gearbeitet. Dabei gewann «Macca» neue Einsichten in die Kunst des Komponierens.

von dpa

12. September 2018, 15:36 Uhr

Der frühere Beatles-Star Paul McCartney (76) hat vom aus seiner Sicht «etwas verwirrenden» Versuch berichtet, mit Rapper Kanye West (41) Songs zu schreiben.

Die beiden hätten sich nach einem Angebot Wests im Jahr 2014 für «zwei oder drei Nachmittage in einen Bungalow hinter dem Beverly Hills Hotel in Los Angeles» gesetzt, sagte McCartney dem Magazin «GQ». Sie hätten viel geredet, McCartney habe ab und zu Gitarre und Klavier gespielt und Wests Toningenieur habe alles aufgenommen.

«Ich dachte, wir würden uns tatsächlich hinsetzen und einen Song auf die Art schreiben, wie ich einen Song zu schreiben pflegte», sagte der britische Sänger. West habe stattdessen einen «Zutaten-Pool» angelegt. Er habe dann mehrere Monate nichts von West gehört, bis der gemeinsame Titel «Only One» und der Rihanna-Titel «FourFiveSeconds» erschien. Nur mit Mühe habe McCartney erkannt, dass ein von ihm gespieltes Gitarren-Riff und sein Gesang - beide mit erhöhter Geschwindigkeit - in dem Song auftauchen. Es sei nicht seine gewohnte Arbeitsweise gewesen, der Song habe ihm aber trotzdem gefallen.

«FourFiveSeconds» wurde zu McCartneys erfolgreichster Single seit mehr als 30 Jahren. «Ich empfinde es als Privileg, dass sie mich als ihrer Welt würdig empfinden», sagte McCartney. Er habe nicht geahnt, dass West und Rihanna ihn für einen passenden Musiker gehalten hätten. West wollte McCartney zufolge auch dessen kürzlich erschienenes Album «Egypt Station» produzieren, was der allerdings ablehnte.