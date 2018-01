Entertainerin : Paul-Lincke-Ring für Ina Müller

vergrößern 1 von 1 Foto: Sina Schuldt 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 19:39 Uhr

Goslar (dpa) – Die Sängerin und Entertainerin Ina Müller (52) erhält den Paul-Lincke-Ring 2018 der Stadt Goslar. Das gab Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) am Freitag bekannt.

«Singen und Sabbeln» seien die Talente, die «das norddeutsche Multitalent» auszeichneten, sagte Junk. «Als Sängerin, Moderatorin, Autorin und Kabarettistin ist Ina Müller Deutschlands ganzheitlichste Entertainerin», heißt es in der Begründung der Jury. Müller reagierte nach Angaben der Stadt Goslar mit den Worten: «Als ich hörte, dass man mir den Ring schenken möchte, war ich sofort aus dem Häuschen.»

Die in der Nähe von Cuxhaven geborene Künstlerin hat zahlreiche Alben, Hörbücher und Bücher veröffentlicht. Im Fernsehen ist sie unter anderem in der Late-Night-Show «Inas Nacht» (ARD) zu sehen.

Der seit 1955 regelmäßig verliehene Paul-Lincke-Ring erinnert an den Komponisten Paul Lincke, der 1946 in Goslar-Hahnenklee beigesetzt wurde. Gewürdigt werden Komponisten, Textdichter und Interpreten, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem Udo Jürgens, Udo Lindenberg, Annette Humpe und zuletzt Wolfgang Niedecken (BAP). Die diesjährige Preisverleihung soll am 21. Juni in Goslar-Hahnenklee stattfinden.