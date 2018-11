Live-Album : Paolo Conte feiert 50 Jahre «Azzurro»

Man wäre gern dabeigewesen, als Paolo Conte am 14./15. Juni seine große Karriere in den antiken Caracalla-Thermen von Rom Revue passieren ließ. Dort führte der Sänger auch einen seiner Klassiker auf. Nun erscheint dazu ein neues Live-Album des Italieners.

von dpa

29. November 2018, 14:21 Uhr

Wenn ein einziges Lied Italiens Popmusik repräsentieren darf, dann wohl «Azzurro». Bekanntgemacht hat den 50 Jahre alten Klassiker der Sänger und Schauspieler Adriano Celentano. Doch «erfunden» wurde der Song von Paolo Conte.

Der knautschgesichtige Cantautore (Liedermacher), Komponist, Pianist und Sänger aus dem Piemont hat «Azzurro» in seiner erst Mitte der 80er Jahre so richtig losgehenden Solokarriere oft selbst gesungen. Bei einem gefeierten Konzert in den berühmten Caracalla-Thermen von Rom Mitte Juni widmete er sich dem Lied zum Jubiläum besonders liebevoll.

Davon zeugt nun die Doppel-CD/Dreifach-Vinyl «Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro» (Platinum/BMG). Es zeigt den inzwischen 81-jährigen Conte in Hochform bei der Aufführung von 21 Songs aus seiner langen Laufbahn.

Mit seinem Jazz-Orchester erzeugt der gelernte Jurist über rund 100 Konzertminuten einen veritablen Sog, schreitet knarzig und charmant ein tolles Repertoire ab («Sotto le stelle del jazz», «Come di», «Alle prese con una verde milonga», «Dancing», «Max»). Und er präsentiert im reduzierten Quartett-Format mit «Lavavetri» («Fensterputzer») sogar ein neues Stück.

Dieses Live-Album erinnert daran, wie viele prachtvolle Lieder Paolo Conte seit den 60er Jahren geschrieben hat - und wie großartig er in seinen mittlerweile recht raren Auftritten diese Canzoni auf die Bühne zu heben vermag. Als charismatischer Performer hat der Norditaliener auch im hohen Alter nichts von seiner Wirkung eingebüßt.

Mit dem stimmungsvollen «Bye Music» verabschiedet sich Conte im antiken römischen Ambiente von seinem bezauberten Publikum. Aber zum Glück nicht für lange: Nach einigen Live-Terminen im heimischen Italien ist er am 3. August 2019 auf dem Kölner Roncalli-Platz zu Gast.