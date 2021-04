Kunsthistorikerin : Neue Bauhaus-Chefin will stärkere Verbindung mit Region

Die Österreicherin Barbara Steiner setzt auf ein internationales Publikum. Aber nicht nur. Was sie vorhat, das weiß sie, wird nicht in allen Fällen gelingen.

Dessau-Roßlau | Die neue Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Barbara Steiner, setzt auf eine stärkere Verbindung von Internationalität und Regionalität. „Das erscheint manchmal unvereinbar. Ich würde das jetzt gerne etwas vereinbarer machen“, sagte sie in einem Interview mit der in Halle erscheinenden „Mitteldeutschen Zeitung“ am Montag. Das werde nicht immer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.