Happier Now : Native Harrow: Eine Zeitreise zur Woodstock-Wiese

Wenn es in diesem Jahr ein aktuelles Album gibt, das zum Woodstock-Jubiläum passt, dann wohl dieses: «Happier Now» von der Sängerin Devin Tuel und ihrer Band Native Harrow.

von dpa

14. August 2019, 06:00 Uhr

Die dritte Platte von Native Harrow ist eine perfekte Zeitreise in die Ära der Blumenkinder, die im August 1969 auf einer Wiese an der US-Ostküste «3 Days of Peace and Music» feierten. «Happier Now» von der jungen Sängerin Devin Tuel und ihren zwei Begleitern fasst das Woodstock-Feeling in neun starken Songs zusammen.

Viele Lieder auf diesem wunderbar warmen Folkrock-Werk klingen freilich stark nach einer Sängerin, die wegen einer TV-Show-Verpflichtung bei dem Mega-Festival vor 50 Jahren ärgerlicherweise verhindert war: Joni Mitchell (die dann immerhin wenig später den Generations-Schlüsselsong «Woodstock» schrieb).

Zurück zu «Happier Now», dessen Albumcover die Native-Harrow-Sängerin mit lockigem Wallehaar und buntem Paisley-Folklore-Kleid im Original-Hippielook zeigt. Dem kernig-folkrockigen Opener «Can't Go On Like This» lassen Tuel, Gitarrist Stephen Harms und Schlagzeuger Alex Hall mehrere ruhigere Stücke folgen, die von ihrem an die junge Joni erinnernden vibrierenden Sopran geprägt sind.

Die in Newburgh im Bundesstaat New York beheimatete Devin Tuel nahm das Album im März 2018 an drei Tagen während einer langen Tournee durch Nordamerika auf. Nur die drei Musiker in einem kleinen Raum, der Sound eingefangen mit einer Sammlung alter Mikrofone und einigen subtilen Retro-Produktionstechniken, wie das Plattenlabel Loose über die Sessions zu berichten weiß.

Selbst das mit einer gospeligen Orgel beginnende Soul-Stück «Something You Have» hat einen derart authentischen Late-Sixties-Touch, das es die Woodstock-Illusion nicht stört. Dass Tuel nach eigenen Worten als Jugendliche eher Patti Smith als Mitchell oder Carole King nacheifern wollte, hört man bestenfalls noch im wuchtig-wütenden Psychedelic-Rock-Kracher «Round And Round».

Alles in allem eine tolle Woodstock-Hommage. Auch wenn das bei den Aufnahmen vor gut einem Jahr womöglich noch gar nicht so beabsichtigt war, kommt «Happier Now» im August 2019 zur rechten Zeit.