Nürnberger Musiker : Nach Coldplay-Clou hofft Ferdinand Schwartz auf Durchbruch

Vor einem Jahr besuchte Ferdinand Schwartz ein Konzert der Pop-Band Coldplay. Ihr Frontman holte den Gast spontan auf die Bühne und ermöglichte ihm einen populären Auftritt. Jetzt will der Nürnberger als Musiker durchstarten - mit zwei selbst geschriebenen Liedern.

von dpa

01. September 2018, 13:35 Uhr

Gut ein Jahr nach seinem Spontan-Auftritt mit der britischen Pop-Band Coldplay hofft der Nürnberger Musiker Ferdinand Schwartz auf seinen großen Durchbruch. Der 20 Jahre alte Jazzklavier-Student veröffentlichte zwei selbst geschriebene und selbst komponierte Lieder.

«Online wurde die erste Single immerhin nach kurzer Zeit schon 80 000 Mal abgespielt, was für einen jungen Musiker sehr gut ist», sagte Schwartz der Deutschen Presse-Agentur. Die meisten Aufrufe des Songs «We Got Lost» seien überraschenderweise aus Amerika, nicht aus seiner Heimat gekommen. Am Freitag brachte Schwartz seinen zweiten Song «Don't Leave Tonight» heraus. Mitte September will der Franke dann sein erstes Album mit fünf Titeln veröffentlichen.

Beim Konzert von Coldplay im ausverkauften Münchner Olympiastadion im Juni vergangenen Jahres holte Coldplay-Frontmann Chris Martin den Nürnberger aus der ersten Zuschauerreihe unverhofft auf die Bühne. Schwartz stimmte selbstbewusst am Klavier die Akkorde des Coldplay-Hits «Everglow» an. Das Video seines Auftritts wurde auf Facebook mittlerweile mehr als 53 Millionen Mal aufgerufen.

«Ein Traum wäre es natürlich, im kommenden Jahr als Vorband für eine Gruppe spielen zu dürfen. Aber das ist momentan noch unrealistisch», sagte Schwartz, der in Köln studiert.